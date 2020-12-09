Министр спорта Румынии Ионуц Строэ высказался относительно скандального инцидента в матче ПСЖ – Истанбул Башакшехир, к которому причастен его соотечественник – судья Себастьян Чолтеску.

"Спорт – это о чем-то совсем другое, это работа, амбиции, честная игра. Прошу прощения от имени румынского спорта за это досадный случай. Расследование УЕФА покажет нам, что на самом деле произошло, и тогда будут приняты меры.

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Я не думаю, что мы достигаем дипломатического скандала, мы все осуждаем подобный случай. Это неудачное выражение будет наказано", – приводит слова Строэ Digi24.

Напомним, резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал ассистента главного тренера турок Пьера Вебо "черным", что вызвало скандал. Рефери обвинили в расизме и главный тренер Истанбул Башакшехир Окан Бурук решил забрать свою команду с поля.

Отметим, что на момент остановки игры счет ни был открыт. Матч доигрывают уже сегодня, 9 декабря. Встреча начнется в 19:55 с момента остановки поединка.

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