ПСЖ – Барселона: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів довірили бригаді арбітрів із Англії
УЄФА обрав суддівську команду на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким Парі Сен-Жермен та іспанською Барселоною.
Поєдинок обслуговуватиме англієць Ентоні Тейлор із помічниками, повідомляє Law 5 – The Referee.
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Йому допоможуть лайнсмени Гері Безвік і Адам Нанн. Резервний арбітр – Девід Кут. Із системою Відеоасистент рефері працюватимуть Стюарт Аттвел і Пол Тірні. Знаменитий грек Кірос Вассарас виконає роль судді-спостерігача.
До слова, матч ПСЖ – Барселона відбудеться у середу, 10 березня. Перший поєдинок завершився фіаско "блаугранас" (1:4) на Камп Ноу.
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