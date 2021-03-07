"Перш за все, ми повинні відновитися після гри з Осасуною. Я не хочу говорити про те, що камбек неможливий, але ми поїдемо у Париж і спробуємо добитися позитивного результату", – цитує Кумана видання Marca.

Барселона встановила унікальне досягнення у чемпіонаті Іспанії

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ у гостях розгромив Барселону з рахунком 4: 1. Хет-триком у складі парижан відзначився Кіліан Мбаппе. Матч-відповідь відбудеться у середу, 10 березня, о 22:00.

До слова, каталонці напередодні впевнено перемогли Осасуну (2:0) і піднялись на другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. ПСЖ у Кубку Франції розбив Брест (3:0) і вийшов в 1/8 фіналу турніру.

Барселона впевнено перемогла Осасуну й відірвалася від Реала у таблиці Ла Ліги – до Атлетіко всього два очки