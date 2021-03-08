УЕФА выбрал судейскую команду на второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским Пари Сен-Жермен и испанской Барселоной.

Поединок будет обслуживать англичанин Энтони Тейлор с помощниками, сообщает Law 5 – The Referee.

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Ему помогут лайнсмены Гэри Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – Дэвид Кут. С системой Видеоассистент рефери будут работать Стюарт Аттвелл и Пол Тирни. Знаменитый грек Кирос Вассарас исполнит роль судьи-наблюдателя.

К слову, матч ПСЖ – Барселона состоится в среду, 10 марта. Первый поединок завершился фиаско "блаугранас" (1:4) на Камп Ноу.

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