Тиждень тому Реал і Челсі винесли смертний вирок Лізі чемпіонів, оголосивши про створення Суперліги, а тепер обидва клуби боряться за вихід у фінал цього турніру. Керівництво мадридців і досі не відмовилось від ідеї закритої першості для грандів, а от лондонці одними з перших вийшли з проєкту – тиск уряду та погрози виключити команду з АПЛ і поточного розіграшу єврокубків зробили свою справу. Таким чином, сьогоднішній півфінал можна назвати концептуальним – "вершковим" бажано виграти ЛЧ, аби сильніше вколоти УЄФА, а "аристократи" повинні виправдати ставку на нинішню ЛЧ й змити хейт спільноти.

Реал Мадрид – Челсі: прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Втім, це все лірика, а по факту маємо протистояння між дуже цікавими колективами. Реал у нинішньому сезоні проявив себе в ролі короля великих матчів і тактичного хамелеона – Зінедін Зідан під кожного топ-суперника підбирав особливу модель гри, підлаштовуючись під слабкощі суперника. Команда експериментувала з системами пресингу та фальшивими позиціями, що вилилось у подвійні перемоги над Барселоною, Інтером і Аталантою, набір чотирьох очок з Атлетіко та Борусією М, звитягу над Севільєю та ефектний прохід Ліверпуля в чвертьфіналі ЛЧ. Крім того, "бланкос" продовжують реальну боротьбу за чемпіонство у Ла Лізі.

Щоправда, останнім часом Реал почав пробуксовувати. Після тріумфу над Барселоною мадридці провели чотири матчі, розгромивши Кадіс і тричі зігравши на 0:0 – і якщо виїзну нічию з Ліверпулем можна занести в актив, то "нулі" з Хетафе та Бетісом вразили дуже понурим футболом у виконанні "вершкових". Втім, цьому можна знайти пояснення: у команди був надзвичайно важкий календар (три топ-матчі за вісім днів), а травми та коронавірус викосили основу – Зінедін Зідан втратив Менді, Вальверде, Васкеса, Рамоса, Крооса та Варана. Тоні та Рафа вже відновилися від пошкоджень, а тепер до них приєднався ще й Азар.

В цілому, футбол Реала після виїзду на Енфілд не можна назвати провальним. У мадридців просіла динаміка, а відсутність групи лідерів впадала в очі, однак структурно "бланкос" все одно виглядали цілісно й продумано. При цьому важливо, що протягом чотирьох матчів команда не пропускає голів – це ідеальний розклад для матчу проти сухого стилю Челсі з його марнотратними нападниками. Явні мінуси у грі іспанців знайти важко – можливо, у них могла б бути краща реалізація, але критичного провисання по цьому показнику Реал не демонструє. Словом, лондонцям випав максимально складний суперник.

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Челсі є темною конячкою поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Поки що ніхто не знає реальний рівень "аристократів": під керівництвом Томаса Тухеля команда вибила Атлетіко, який навесні оступається в кожному другому поєдинку, а у чвертьфіналі лондонці пройшли Порту – причому вдома вони програли. В Англії ж колектив повниться контрастами: з одного боку, "пенсіонери" мінімально перемагають Манчестер Сіті, Ліверпуль і Тоттенхем, а з іншого – розгромно програють Вест Бромвічу (2:5) та розписують нічию з Брайтоном (0:0).

Головною "родзинкою" Челсі виступає його "сухий" стиль зі ставкою на контроль м'яча. Лондонці через нього і обороняються, і атакують, і регулюють темп зустрічі – в цьому полягає і сила, і слабкість команди. "Аристократів" легко прочитати тактично, а ставка на володіння виглядає настільки ультимативною, що страждають інші аспекти гри. Зокрема, підопічні Томаса Тухеля створюють не дуже багато моментів, а реалізують ще менше – про марнотратство Вернера і компанії соцмережі вже втомилися клепати меми. Втім, подібний стиль гри робить Челсі вкрай незручним колективом, до якого необхідно підлаштовуватись – Дієго Сімеоне, наприклад, так і не зміг цього зробити, тактично програвши обидва поєдинки.

Загалом, Челсі під керівництвом Томаса Тухеля нагадує свої класичні версії з Ліги чемпіонів. Як і при Роберто Ді Маттео, Авраамі Гранті чи Жозе Моурінью, лондонців важко назвати головним претендентом на титул, однак при цьому вони здатні переграти будь-який топ-клуб – і до них необхідно підібрати особливу тактику. Реалу сьогодні буде дуже складно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вальверде (під питанням), Менді, Васкес, Рамос – Ковачіч

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Челсі

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Мілітао, Марсело – Модріч, Каземіро, Кроос – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва, Рюдігер – Джеймс, Жоржінью, Канте, Чілвелл – Зієш, Маунт – Вернер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Реал у матчі з Ліверпулем зробив ставку на перший матч, влаштувавши побиття, однак навряд чи історія повториться. Тоді мадридцям необхідно було все вирішити одразу, адже попереду стояло Класіко, а на Енфілді після нього могли виникнути проблеми – крім того, слабкий центр захисту мерсисайдців точно мав зламатись під тиском. З Челсі такий номер не пройде – лондонці нав'яжуть боротьбу за центр і намагатимуться тримати м'яч якомога довше, збиваючи мадридцям ритм і тримаючи їх на дистанції. Це вони вміють. До того ж, їхню оборону з наскоку не прошити.

Проблема полягає в тому, що Реал подібним розкладом не здивувати. Виграти центр поля у півзахисту "бланкос" в принципі дуже важко, але навіть в разі його програшу мадридці не повинні панікувати – вони прекрасно вміють грати другим номером. До того ж, Зінедін Зідан вже неодноразово демонстрував вміння підлаштовуватись під суперника прямо по ходу матчу. Зрештою, варто не забувати про слабкість Челсі у завершальній фазі атак та феєричне марнотратство – хоча "вершкові" останнім часом мають ті ж негаразди.

В таких умовах вірогідність нічиї дуже висока. Тим паче, що в останніх 17 матчах у всіх турнірах Реал не знав поразок, а Челсі не програв у десяти виїзних поєдинках поспіль. При цьому Зінедін Зідан і Томас Тухель три з чотирьох зустрічей у особистому протистоянні звели до нічийного рахунку. Схоже, у цьому півфіналі все вирішить лондонська битва.

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