"Я старший за Зінченка. У мене більше досвіду і я з ним не згоден. Олександр повинен сконцентруватись на хорошій грі у завтрашньому матчі та путівкою у чвертьфінал.

Зінченко вірить у спроможність Манчестер Сіті здобути трофей Ліги чемпіонів

Чотири титули ще нікому не вдалось здобути, і я думаю, що цього не трапиться", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Сіті.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів підопічні Гвардіоли на виїзді здолали Борусію М (2:0). Матч-відповідь між цими суперниками відбудеться вже 16 березня, початок о 22:00.

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