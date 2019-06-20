Приходь до Lavina MALL – привітай чемпіона світу!

Як повідомлялося раніше, 22 червня о о 15.00 на головній сцені "LAVINA MALL" (біля парку розваг "Galaxy") відбудеться чергова зустріч вболівальників та футболістів в рамках проекту "Зірковий гість"!

Раніше ми вже розсекретили першого хедлайнера зустрічі – форварда національної збірної Романа Яремчука, а також сказали, що він буде не один!

Тепер знайомимо вас із другим "Зірковим гостем", ним стане Максим Чех, футболіст збірної U-20, який в складі своєї команди став Чемпіоном світу в своїй віковій категорії!

Максим розкаже все найцікавіше із залаштунків Мундіалю! Дізнайтеся першими подробиці ЧС-2019!

Ну і крім того, на вас чекає чимало конкурсів, подарунків та інших сюрпризів! Зустрінемось 22 червня в "LAVINA MALL"!

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ТРЦ "Lavina" – найбільший торгово-розважальний центр України, якому нещодавно виповнився один рік. Сучасний футуристичний дизайн, великі простори, унікальні формати магазинів, новітні кінозали, незвичайні атракціони, фудкорти на будь-який смак та постійна атмосфера свята завдяки тематичним подіям, зірковим концертам та спеціальним пропозиціям. Це – новий формат шопінгу та розваг, який вам неодмінно варто спробувати!

Адреса: м. Київ, вул. Берковецька 6д (Новобіличі).

Телефон гарячої лінії: 044 333 46 12.