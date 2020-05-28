Екс-форвард Дніпра Євген Селезньов поділився думками щодо колишнього наставника клубу Мирона Маркевича.

"Заслуга Маркевича? Першопочаткова! Він побудував гру, розв'язав нам руки. При Рамосі ми грали чітко: крок вправо, крок вліво – розстріл.

Маркевич виділив ключових гравців Дніпра часів фіналу Ліги Європи

При Мироні Богдановичу було по-іншому. Він міг тільки сказати: "Та шо ти робиш?". Звичайно, його заслуга дуже велика", – зазначив Селезньов у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, Маркевич очолював Дніпро з 2014 по 2016 рік і вивів "синьо-біло-голубих" у фінал Ліги Європи сезону 2014/15, де команда поступилась Севільї (2:3).

Фінал ЛЄ-2015: чому трагічна казка Дніпра – вища за тріумф Шахтаря, уроки для нашого футболу і внесок у захист України