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"При Рамосі крок в сторону – розстріл": Селезньов оцінив роль Маркевича в успіхах Дніпра

20:39 247 Читать на русском
"При Рамосі крок в сторону – розстріл": Селезньов оцінив роль Маркевича в успіхах Дніпра
Мирон Маркевич (в центрі) / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард Дніпра Євген Селезньов поділився думками щодо колишнього наставника клубу Мирона Маркевича.

"Заслуга Маркевича? Першопочаткова! Він побудував гру, розв'язав нам руки. При Рамосі ми грали чітко: крок вправо, крок вліво – розстріл.

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При Мироні Богдановичу було по-іншому. Він міг тільки сказати: "Та шо ти робиш?". Звичайно, його заслуга дуже велика", – зазначив Селезньов у програмі "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, Маркевич очолював Дніпро з 2014 по 2016 рік і вивів "синьо-біло-голубих" у фінал Ліги Європи сезону 2014/15, де команда поступилась Севільї (2:3).

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Мирон Маркевич Хуанде Рамос Хуанде Рамос Євген Селезньов Євген Селезньов Дніпро Дніпро
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