"При Рамосе шаг в сторону – расстрел": Селезнев оценил роль Маркевича в успехах Днепра

Экс-форвард Днепра Евгений Селезнев поделился мыслями относительно бывшего наставника клуба Мирона Маркевича.

"Заслуга Маркевича? Первоначальная. Он построил игру, развязал нам руки. При Рамосе мы играли четко: шаг вправо, шаг влево — расстрел.

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При Мироне Богдановиче было по-другому. Он мог только сказать: "Та шо ти робиш?". Конечно, его заслуга очень большая", – отметил Селезнев в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, Маркевич возглавлял Днепр с 2014 по 2016 гг. и вывел "сине-бело-голубых" в финал Лиги Европы сезона 2014/15, где команда уступила Севилье (2:3).

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