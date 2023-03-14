Іспанський функціонер вкотре висловився щодо фінансової політики ПСЖ. Тебас заявив, що хитрощі, які використовує керівництво, не допомагають ПСЖ перемагати.

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"Усі фінансові махінації, які вони роблять, щоб мати у складі багато футболістів, не допомагають здобувати титули. Вони оминали фінансовий фейр-плей. Все це демонструє те, що футбол – це не лише гроші. Слава Богу, що спорт непередбачуваний. Ще один рік у Лізі чемпіонів без ПСЖ. Сподіватимемося, що Реал переможе.

Я вже говорив про це, Кіліан Мбаппе повинен піти. Париж дуже далекий від перемоги в Лізі чемпіонів. Я не думаю, що в наступному сезоні ситуація покращиться, якщо залишиться цей склад. Я вважаю, що чим швидше Мбаппе потрапить в Реал, тим краще", – розповів Тебас в інтерв'ю AS.

Президент Ла Ліги не вперше критикує ПСЖ за їхні величезні витрати. Тебас подавав скаргу в УЄФА, але йому не вдалося добитися покарання для французів. Конфлікти розгорілися з новою силою після того, як Неймар приєднався до парижан у 2017 році.

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