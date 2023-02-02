"АПЛ має роздутий ринок, інфляція там шалена, але найкращі гравці та зірки все одно в Ла Лізі. Нинішня ситуація ставить під загрозу стабільність футболу. Челсі оформив половину трансферів.

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Я щасливий, що іспанські клуби економічно стійкі. Це означає, що в нас є світле майбутнє. Якщо Холанд чи Мбаппе переїдуть в Іспанію, підписати їх зміг би тільки Реал", – сказав Тебас для El Chiringuito.

Нагадаємо, що протягом зимового трансферного вікна Челсі витратив більше, ніж інші топ-чемпіонати разом взяті. Іспанські клуби підписали футболістів лише на 32 мільйони євро, а перехід Циганкова за 5 млн в Жирону став третім найдорожчим в лізі.

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