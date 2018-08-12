Президент ФК Реал Фарма став найбільш віковим футболістом в історії українського футболу – він грає зі своїм сином

Микола Лиховидов, граючий президент клубу Другої Ліги Реал Фарма, вийшов на поле у 52 роки.

Лиховидов з'явився у стартовому складі Реал Фарми на матч проти Енергії в рамках 4-го туру Другої ліги. На цей момент йому було 52 роки, 6 місяців і 13 днів.

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Таким чином, Лиховидов, якого замінили на 25-й хвилині, став найбільш віковим футболістом в історії українського футболу. Він побив рекорд народного депутата України, генерала міліції Миколи Паламарчука, інфрмує Footboom.

Паламарчук у 2004 році зіграв за сімферопольський Динамо-ІгроСервіс у віці 50 років.

Цікаво, що за Реал Фарму також виступає син Лиховидова Андрій, якому 18 років. У матчі з Енергією він не з'являвся на полі.

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