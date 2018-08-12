Президент ФК Реал Фарма стал самым возрастным футболистом в истории украинского футбола – он играет со своим сыном

Николай Лиховидов, играющий президент клуба Второй Лиги Реал Фарма, вышел на поле в 52 года.

Лиховидов появился в стартовом составе Реал Фармы на матч против Энергии в рамках 4-го тура Второй лиги. На этот момент ему было 52 года, 6 месяцев и 13 дней.

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Таким образом, Лиховидов, которого заменили на 25-й минуте, стал самым возрастным футболистом в истории украинского футбола. Он побил рекорд народного депутата Украины, генерала милиции Николая Паламарчука, инфрмуе Footboom.

Паламарчук в 2004 году сыграл за симферопольский Динамо-ИгроСервис в возрасте 50 лет.

Интересно, что за Реал Фарму также выступает сын Лиховидова Андрей, которому 18 лет. В матче с Энергией он не появлялся на поле.

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