Негативные результаты Фенербхаче в этом сезоне стали настоящим разочарованием для президента клуба Али Коча.

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Чтобы их прервать, функционер решил, что необходимо принести жертвоприношение на стадионе, информирует Ensonhaber. Кроме того, он пригласил на арену имама, который помолился за клуб и заговорил ворота. Поможет ли это Фенербахче можно узнать 21 ноября в турецком дерби против Галатасарая.

Добавим, что "желтые канарейки" в последних 8 матчах одержали всего 2 победы, дважды сыграли вничью и 4 раза проиграли. Сейчас Фенербахче расположился на 7-м месте, имея в активе 20 очков.

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