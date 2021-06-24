Португалія та Франція зустрічалися у 3-му турі групового етапу Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Португалія – Франція на "Футбол 24".

Кріштіану Роналду вивів "селесао" вперед, впевнено реалізувавши одинадцятиметровий, призначений за фол Льоріса проти Даніло. На 45-й хвилині свій удар з позначки реалізував Бензема, розвівши м'яч і Патрісіу по різних кутах.

Португалія розписала бойову нічию з Францією у матчі з трьома пенальті – дубль Роналду вивів "селесао" у 1/8 фіналу Євро

На старті другого тайму Карім оформив дубль. Погба розрізав оборону португальців пасом із глибини, Бензема уник офсайду й пробив повз голкіпера. Португальці миритися з поразкою не стали. Роналду заробив одинадцятиметровий – Кунде зіграв рукою. Сам Кріштіану взявся бити і знову виграв бій нервів у Льоріса.

2:2 – Франція з 5 очками виграла групу F. Португалія, маючи в активі 4 залікових бали, вийшла у плей-офф з третього місця, а Німеччина завдяки мировій з Угорщиною стала другою. "Ле Бльо" гратимуть зі Швейцарією в 1/8 фіналу, "селесао" – з Бельгією.