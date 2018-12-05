Алієв оцінив шанси збірної України на вихід у фінальну частину Євро-2020

Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв вважає, що "синьо-жовтим" протистоятимуть хороші команди на відбірковому етапі до Євро-2020, однак не потрібно нікого боятися.

Україна потрапила у групу В, де їй протистоятиме Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

"Цілком нормальне жеребкування і гідні суперники. Не треба нікого боятися, треба виходити на поле і робити свою справу, оскільки звичайно перед збірною України завжди ставилось завдання виходити з групи.

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Зараз футбол вирівнюється, є непередбачувані результати. Тому, звичайно, Литву і Люксембург з закритими очима не обіграєш. Потрібно буде викладатися на всі 100 відсотків, виходити на поле і демонструвати свій рівень, який зараз є у збірної України.

Не думаю, що варто побоюватися в збірній Португалії саме Кріштіану Роналду. Це зірка світового футболу, лідер їхньої збірної, але він же не один в цій збірній. У португальців досить сильних і талановитих футболістів. Але і у нашої збірної хороший потенціал. Команда його показала в іграх в Лізі націй", – сказав Алієв Команда№1.

Чому і з якого місця Україна вийде на Євро-2020 – оцінюємо результати жеребкування кваліфікації