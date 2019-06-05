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Португалія – Швейцарія: стартові склади на матч 1/2 фіналу Ліги націй

20:45 394 Читать на русском
Португалія – Швейцарія: стартові склади на матч 1/2 фіналу Ліги націй
Португалія – Швейцарія: стартові склади на матч 1/2 фіналу Ліги націй

Збірні Португалії та Швейцарії зустрінуться у півфінальному поєдинку Ліги націй. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1/2 фіналу Ліги націй Португалія – Швейцарія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція відбудеться на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Португалія – Швейцарія: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги націй

Стартові склади:

Португалія: Патрісіу – Семеду, Пепе, Діаш, Геррейру – Фернандеш, Невеш, Карвалью – Б. Сілва, Феліш, Роналду

Запасні: Са, Бету, Руй,Канселу, Фонте, Піцці, Моутінью, Гедеш, Жота, Соуза, Сілва

Швейцарія: Зоммер – Мбабу, Аканджі, Шер, Родрігес – Фройлер, Джака, Закарія, Цубер – Шакірі, Сеферовіч

Запасні: Мвого, Омлін, Ланг, Беніто, Мубандже, Ельведі, Штеффен, Соу, Окафор, Айєті, Фернандес, Дрміч

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