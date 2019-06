Португалія – Швейцарія: стартові склади на матч 1/2 фіналу Ліги націй

Збірні Португалії та Швейцарії зустрінуться у півфінальному поєдинку Ліги націй. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/2 фіналу Ліги націй Португалія – Швейцарія розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція відбудеться на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Португалія – Швейцарія: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги націй

Стартові склади:

Португалія: Патрісіу – Семеду, Пепе, Діаш, Геррейру – Фернандеш, Невеш, Карвалью – Б. Сілва, Феліш, Роналду

Запасні: Са, Бету, Руй,Канселу, Фонте, Піцці, Моутінью, Гедеш, Жота, Соуза, Сілва

Este é o nosso 11 inicial para hoje! Força, Portugal! #TodosPortugal



This is our starting XI! Come on, Portugal! #TeamPortugal pic.twitter.com/yytqoegqLm