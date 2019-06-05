Португалия – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций

Сборные Португалии и Швейцарии встретятся в полуфинальном поединке Лиги наций. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/2 финала Лиги наций Португалия – Швейцария началась в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Португалия – Швейцария: анонс матча 1/2 финала Лиги наций

Стартовые составы:

Португалия: Патрисиу – Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру – Фернандес, Невеш, Карвалью – Б. Силва, Фелиш, Роналду

Запасные: Са, Бету, Руй, Канселу, Фонте, Пицци, Моутинью, Гедеш, Жота, Соуза, Р. Силва

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Аканджи, Шер, Родригес – Фройлер, Джака, Закария, Цубер – Шакири, Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Ланг, Беніто, Мубандже, Эльведи, Штеффен, Соу, Окафор, Айети, Фернандес, Дрмич

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