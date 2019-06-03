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Твіттеріада. Супермодель покинула екс-партнера Шеви, володар "Золотих м'ячів" розпіарив Динамо, легенда п'є за Ліверпуль

22:00 782 Читать на русском
Твіттеріада. Супермодель покинула екс-партнера Шеви, володар "Золотих м'ячів" розпіарив Динамо, легенда п'є за Ліверпуль
Алессіа Вентура / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Закінчення сезону, ресторан для чемпіонів і легендарний Годулян

Шахтар – чемпіон. Після фінішу УПЛ трійця "гірників" – Давид Хочолава, Микола Матвієнко та Віктор Коваленко – кинула якір у ресторані Прага.

коваленко матвієнко хочолава

Тим часом їхній одноклубник Валерій Бондаренко вже у барселонському порту. У коментарях обговорюють нові шорти оборонця Шахтаря.

бондаренко

Ну а Тайсон у рідній Бразилії потерпає від несподіваного холоду. Хавбека зігріває хіба що радість від теплого спілкування.

тайсон

Фран Соль робить усе можливе, аби світ не забував про Динамо. Іспанський форвард киян подарував футболку свого клубу самому Роналдо – володарю двох "Золотих м'ячів". Крутий піар-хід!

соль роналдо

Ще дві суперзірки. Екс-хавбек Динамо та екс-наставник збірної України Леонід Буряк і Віталій Годулян, один із найвідоміших арбітрів в історії українського футболу. Обидва – одесити.

буряк годулян

Євген Селезньов нудьгує на Піренеях. Його Малага веде відчайдушну боротьбу за повернення у Прімеру, проте український форвард практично не бере участі в історичному процесі.

селезньов

А от 36-річний Сергій Кравченко повернувся – наступний сезон його СК Дніпро-1 проведе в УПЛ. Поки ж можна відпочити і погодувати синів морозивом.

"Зінченку вправили кістки ще в роздягальні". Сергій Кравченко – про те, чим живуть наші легіонери та англійський футбол

кравченко

Закінчення сезону "Профутболу". Після невпинного телемарафону Ігор Циганик, Олександра Лобода та Богдан Шершун мають ось такий вигляд.

лобода циганик шершун

У Білорусі сезон лише набирає обертів. Після 10-ти турів Динамо Брест із Артемом Мілевським впевнено утримує першу сходинку, не програвши жодного матчу. До слова, українець підстригся і, схоже, трохи посивів.

мілевський

У вечір фіналу Ліги чемпіонів Олександр Шовковський зафіксував дивовижний, "кривавий" захід сонця. І справді: небо було за "червоних".

Тоттенхем – Ліверпуль: найкращі миттєвості довгоочікуваного тріумфу Клоппа

Світ. Канікули в Маямі

Культовий капітан Стівен Джеррард підіймає кухоль за процвітання Ліверпуля...

джеррард

...після суботнього фіналу – солодкий відпочинок.

Клопп з пивом, море фанатів та Кубок чемпіонів – Ліверпуль провів парад на честь перемоги в ЛЧ

джеррард

На мадридський фінал традиційно прибули сотні легенд елітної категорії. Серед них – Андреа Пірло, який переглянув матч разом із сином у товаристві Луки Тоні.

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пірло тоні

Проте не всі селебрітіс "повелися" на вивіску "Тоттенхем – Ліверпуль". Девід Бекхем разом із сім'єю упродовж тижня відпочивав у Маямі.

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Крістіан Бентеке навіть не думає виїжджати із спекотної Флориди.

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Луїс Суарес + Софія Балбі.

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Чарлі Остін, форвард Саутгемптона, повіз кохану Б'янку у Дубай.

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Колоритний Едінсон Кавані: буде барбекю.

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Дані Алвес хоче проїхатися з вітерцем. При цьому життєво важливо – не забувати гіркий урок Антоніо Рейєса.

"Я втратив дар мови, почувши цю звістку": футбольний світ оплакує Рейєса, який трагічно загинув у ДТП

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Златан Ібрагімовіч проводить ударний сезон в МЛС. Скільки тату нарахуєте на тілі войовничого шведа?

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Каха Каладзе – на стилі, як і завше.

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Найгабаритніший форвард світу – Адебайо Акінфенва – вітає свого сина із 9-річчям. Ці хлопці заслуговують аж на три фото і максимум ваших лайків.

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Спекотний ранок Пола Гаскойна. У вас же буде спекотний вечір, тому що на черзі – Бонуси.

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Бонуси. Вони розійшлися – і його кар'єра пішла під укіс

Модель, танцівниця, телеведуча і просто красуня-італійка. Алессіа Вентура проникнула у серце Філіппо Індзагі, екс-форварда Мілана, Ювентуса та Скуадри Адзурри, настільки глибоко, що екс-партнер Шеви якось зізнався: "Вона була для мене першим справжнім коханням".

Достеменно невідомо, що стало причиною розриву солодкої парочки, але є факт – вони вже не разом. Особиста трагедія Піппо вплинула на його тренерську кар'єру: після локального успіху з Венецією він провалився із Болоньєю і вже півроку перебуває без роботи.

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Твіттеріада. Українка звабила увесь Спортінг, або Легка еротика екс-форварда "синьо-жовтих" із дружиною

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