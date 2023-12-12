"Шахтар програв Барселоні (1:2), але показав дуже позитивну гру. Вони обіграли Антверпен, програли нам і виграли у Барселони. З новим тренером вони набули певної стабільності та згуртованості як команда, але база гравців та ж. Це правда, що Україна переживає дуже важкі часи. Мені надіслали статтю з Financial Times, в якій говориться, наскільки важлива ця гра для Шахтаря та України.

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З новим тренером у Шахтарі мало що змінилося, він використовує кілька різних гравців. Грає за класичною схемою 4-3-3, півзахист приблизно такий самий. У згуртованості вони міцніші. В обороні вони набули якості й пропустили менше голів. В останній третині є люди, які можуть вирішити результат гри. Саме це вони й зробили у Лізі чемпіонів із того моменту, як обіграли Барселону.

Той факт, що нічия достатня для виходу в наступну стадію, є пасткою чи безпекою? Це залежить від того, що ми робимо. Наша підготовка спрямована на перемогу у грі. Нічия з Шахтарем не влаштує жодного вболівальника, і мене також. Ми працюватимемо на перемогу, але якщо вийде нічия, ми будемо задоволені.

Це фінал. У понеділок на нас чекає ще один фінал вже у чемпіонаті (зі Спортінгом), бо в цьому клубі ми завжди живемо фіналами. Ми звикли до такого тиску. Я вважаю, що це хороший тиск. Ми усвідомлюємо важливість гри, але найважливіше – щоденна робота, і саме звідси виходить наша мотивація.

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Це буде непроста гра, це буде непросто в усіх аспектах. Нехай переможе найкращий, я хочу, щоб це були ми. Через свою історію, для клубу, який не перебуває в одній із найсильніших ліг із погляду фінансів. Торік ми були у вигідній ситуації проти Атлетіко Мадрид, і за кілька хвилин до кінця програли. Ми не можемо вгадати, що зробить супротивник. Шахтар відрізняється від команд, з якими ми стикаємося у національних змаганнях.

Ми дуже хочемо вийти до 1/8 фіналу. Раніше нам таке вже вдалося, також ми двічі були у чвертьфіналах. Я не фінансовий менеджер. Я тут, щоб вигравати титули. У такому змаганні португальській команді важливо пройти якнайдалі. Моя робота та завдання гравців – зробити все можливе, щоб титули приносили клубу фінансову віддачу. Португальські клуби мають великі труднощі, і це стосується не тільки Порту.

Теоретично ми є країною, все більш далекою від сильних країн та оснащених команд, у яких є кілька найкращих гравців у світі. Насправді ж футбол непередбачуваний. У 1987 році ніхто б і не сказав, що Порту досягне того, чого досяг у 2004 році. Але я відчуваю і знаю, що стає все важче, дуже тяжко", – цитує Консейсау A Bola.

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