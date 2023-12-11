Португальска та українська команди дізнались імена суддів, які працюватимуть на поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Головним арбітром вирішального матчу за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів між Порту та Шахтарем буде 39-річний румун Іштван Ковач, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Васіле Марінеску та Овідіу Артене. Четвертим рефері стане Марсель Бірсан. За VAR відповідатиме італієць Массіміліано Ірраті.

Нагадаємо, раніше Ковач двічі перетинався з Шахтарем: у сезоні 2021/22 у кваліфікації Ліги чемпіонів він фіксував перемогу "гірників" над Генком (2:1), а згодом у груповому етапі був свідком нічиєї донеччан з Інтером (0:0). У березні 2021-го Іштван вилучав Віталія Миколенка у матчі кваліфікації на чемпіонат світу проти збірної Фінляндії. Найбільше дісталось від румуна Зорі: дві під його наглядом вона програвала в сезоні 2021/22 – австрійському Рапіду у кваліфікації Ліги Європи (2:3) і Ромі у груповому етапі Ліги конференцій (0:4).

До слова, дуель між Порту і Шахтарем відбудеться у середу, 13 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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