Вже цього тижня – 12 і 13 грудня – завершиться груповий етап Ліги чемпіонів 2023/24. "Футбол 24" розібрав, що потрібно Шахтарю та іншим командам для виходу в плей-офф.

Ввечері 13 грудня стануть відомі усі 16 команд, які зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2023/24. Жеребкування першої стадії плей-офф відбудеться вже у понеділок, 18 числа. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розбирає ситуацію в усіх 8-ми групах перед вирішальним туром.

Група А

1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Баварія (1 місце), Копенгаген/Галатасарай/Манчестер Юнайтед.

Плей-офф Ліги Європи: Копенгаген/Галатасарай/Манчестер Юнайтед.

Виліт: Копенгаген/Галатасарай/Манчестер Юнайтед.

Матчі 6 туру: Копенгаген – Галатасарай, Манчестер Юнайтед – Баварія.

Манчестер Юнайтед після нічиєї з Галатасараєм в 5-му турі опинився на межі вильоту з ЛЧ. Щоб пролізти у плей-офф, команді Еріка Тен Хага треба обов'язково перемагати Баварію, яка не програє в груповому етапі ЛЧ вже 39 матчів, і при цьому ще й чекати нічиєї Копенгагена і Галатасарая в Данії. Лише за таких умов МЮ вийде в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Якщо англійці виграють, а паралельний матч теж виявить переможця, то Ман Юнайтед гратиме в Лізі Європи. Баварії на Олд Траффорд вже нічого не потрібно – вона гарантовано перша.

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В іншому матчі групи буде бій. Копенгаген у двох останніх турах набрав 4 очки і перед вирішальними поєдинками вирвався на друге місце групи А. Перемога гарантує і Копенгагену, і Галатасараю друге місце незалежно від результату гри в Манчестері. Якщо "червоні дияволи" не обіграють Баварію, а Копенгаген і Галатасарай зіграють унічию, то у плей-офф Ліги чемпіонів вийде данська команда, у якої краща різниця голів в усіх матчах. Навіть поразка може відправити Копенгаген у Лігу Європи, але якщо МЮ теж програє Баварії.

Словом, інтрига у групі А, без перебільшення, божевільна. Манчестер Юнайтед, Копенгаген і Галатасарай можуть як посісти друге місце, так і залишитися зовсім без єврокубків. Відповіді на усі питання отримаємо у вівторок ввечері.

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Група B

1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Арсенал (1 місце), ПСВ (2 місце).

Плей-офф Ліги Європи: Ланс/Севілья.

Виліт: Ланс/Севілья.

Матчі 6 туру: Ланс – Севілья, ПСВ – Арсенал.

У групі B Арсенал Олександра Зінченка гарантовано фінішує першим, а ПСВ – другим. Ці команди зіграють між собою в останньому турі, але результат цієї зустрічі вже не вплине на підсумковий розподіл місць. А от у боротьбі за Лігу Європи ще є інтрига – третє місце у Франції розіграють Ланс і Севілья. Іспанцям потрібна тільки перемога. Тоді вони обійдуть французів за результатами особистих зустрічей, адже поєдинок першого туру завершився внічию 1:1. Нічия чи перемога Ланса означатиме виліт Севільї з єврокубків. Ланс у такому випадку гратиме в Лізі Європи.

Група C

1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Реал (1 місце), Наполі/Брага.

Плей-офф Ліги Європи: Наполі/Брага/Уніон.

Виліт: Брага/Уніон.

Матчі 6 туру: Наполі – Брага, Уніон – Реал.

Мадридський Реал не втратив жодного очка і забронював собі перше місце групи С. Матч 6 туру проти Уніона для команди Карло Анчелотті є простою формальністю. Єдиний реальний інтерес полягав у тому, чи зіграє Андрій Лунін, але Карло Анчелотті заявив, що випустить Кепу. Уніон ще зберігає шанси на третю позицію та путівку в Лігу Європи. Для цього берлінцям потрібно перемагати невмотивований Реал і сподіватися на перемогу Наполі над Брагою. Якщо німці та португальці матимуть по 5 очок (такий варіант теоретично є можливим), то перевагу матиме Брага.

Парадокс, але португальська команда може як залишитися без єврокубків узагалі, так і застрибнути аж на друге місце. Для цього Брага має обігрувати Наполі з різницею у два і більше голів (у першому турі італійці виграли 2:1). Неаполітанцям для виходу в 1/8 фіналу достатньо нічиєї, або ж програти з різницею в один гол. Тоді вони матимуть перевагу. Перемога Браги з різницею 2+ м'ячів виведе португальців у плей-офф ЛЧ.

Група D

1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Реал Сосьєдад, Інтер.

Плей-офф Ліги Європи: Зальцбург/Бенфіка.

Виліт: Зальцбург/Бенфіка.

Матчі 6 туру: Інтер – Реал Сосьєдад, Зальцбург – Бенфіка.

Реал Сосьєдад та Інтер достроково вийшли в 1/8 фіналу, а в останньому турі визначать володаря першого місця. Обидві команди мають по 11 очок. Інтеру потрібно перемагати, адже матч першого туру між цими командами в Іспанії завершився внічию, а загальна різниця голів краща у Сосьєдада. Тому все просто. Перемога Інтера – він перший. Нічия чи перемога Сосьєдада – він лідер.

Бенфіка і Зальцбург розіграють путівку в Лігу Європи. Ситуація для команди Анатолія Трубіна вкрай складна. Перший матч проти австрійців лісабонці програли 0:2 і відстають від конкурента на 3 очки. Загальна різниця голів у Бенфіки теж значно гірша – мінус 6 проти мінус 2 у Зальцбурга. Відповідно, для путівки в Лігу Європи "орлам" потрібно вигравати з різницею в два і більше голів. Лише тоді Трубін і компанія фінішують третіми.

Група E

1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Атлетіко, Лаціо.

Плей-офф Ліги Європи: Фейєнорд.

Виліт: Селтік.

Матчі 6 туру: Атлетіко – Лаціо, Селтік – Фейєнорд.

Тут усе зрозуміло. Атлетіко та Лаціо зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і зустрінуться між собою в останньому турі у Мадриді. Для першого місця Атлетіко влаштує і нічия. Римлянам потрібна тільки перемога – будь-який інший результат залишить їх на другій сходинці. Інший матч у Шотландії між Селтіком і Фейєнордом має значення хіба що з точки зору престижу, преміальних від УЄФА і очок у таблицю коефіцієнтів. Фейєнорд гарантовано фінішує третім і гратиме в Лізі Європи. Селтік прощається з єврокубками.

Група F

1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Борусія Д, ПСЖ/Ньюкасл/Мілан.

Плей-офф Ліги Європи: ПСЖ/Ньюкасл/Мілан.

Виліт: Ньюкасл/Мілан.

Матчі 6 туру: Борусія Д – ПСЖ, Ньюкасл – Мілан.

Борусія Дортмунд завдяки виїзній перемозі над Міланом гарантувала собі мінімум друге місце. На другу путівку від "групи смерті" претендують ПСЖ, Ньюкасл і Мілан. Найкраща ситуація у парижан, адже вони залежать лише від себе. Підопічним Луїса Енріке достатньо перемогти Борусію в Дортмунді – тоді вони фінішують першими, а обидві команди вийдуть у плей-офф.

Нічия змусить ПСЖ вболівати за Мілан, адже французи мають перевагу над "россонері" в особистих зустрічах. Якщо ж ПСЖ не виграє в Дортмунді, а Ньюкасл обіграє Мілан, в 1/8 вийдуть англійці. А якщо Ньюкасл і Мілан зіграють унічию, то ПСЖ фінішує другим навіть у випадку поразки.

Мілан і Ньюкасл перед останнім туром мають по 5 очок і теж зберігають шанси на друге місце. Переможець цього матчу гарантовано вийде в 1/8 фіналу, якщо Борусія обіграє ПСЖ. Ньюкасл фінішує другим, якщо виграє сам, а ПСЖ не переможе Борусію. Мілану для другого місця потрібно вигравати і чекати поразки парижан у Німеччині. Якщо ж "россонері" візьмуть три очки в Англії, а ПСЖ не програє, то італійці вирушать у Лігу Європи.

Група G

1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті (1 місце), РБ Лейпциг (2 місце).

Плей-офф Ліги Європи: Янг Бойз.

Виліт: Црвена Звезда

Матчі 6 туру: РБ Лейпциг – Янг Бойз, Црвена Звезда – Манчестер Сіті.

У цій групі абсолютно ніякої інтриги немає – турнірна таблиця квартету G вже не зазнає змін. Манчестер Сіті достроково забезпечив собі перше місце. РБ Лейпциг за будь-яких умов фінішує другим. Янг Бойз гратиме в Лізі Європи, а Црвені Звезді не допоможе вже нічого. Навіть якщо серби обіграють Манчестер Сіті, а Янг Бойз програє Лейпцигу, то все одно швейцарці мають кращі показники в особистих матчах (2:2, 2:0).

Група H

1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Барселона, Порту/Шахтар.

Плей-офф Ліги Європи: Порту/Шахтар

Виліт: Антверпен.

Матчі 6 туру: Порту – Шахтар, Антверпен – Барселона.

Мало хто сподівався (особливо після поразки від Порту в першому турі), що Шахтар до останнього претендуватиме на вихід у плей-офф ЛЧ. При цьому доля "гірників" ще й залежить лише від них. Підопічним Маріно Пушіча, щоб фінішувати другими, потрібно перемогти Порту на виїзді з будь-яким рахунком. Якщо ж Шахтар зіграє внічию, то команди наберуть по 10 очок, але Порту отримає перевагу завдяки кращим результатам в очних матчах. Перемога португальців теж виведе далі їх. Який же контраст порівняно з тією ж групою А – Ман Юнайтед може вийти в плей-офф ЛЧ, набравши 7 очок, а Шахтар із 10-ма балами ризикує опуститися в Лігу Європи.

Барселона вже в 1/8 фіналу. В останньому турі "блаугранас" зіграють з Антверпеном – єдиною командою Ліги чемпіонів, яка програла усі 5 матчів, і, зрозуміло, вже ні на що не претендує. Каталонцям потрібно не програти, щоб фінішувати першими, або ж чекати, що Порту відбере очки в Шахтаря. Та, й зрештою, малоймовірно, що навіть у випадку поразки Барса впаде на друге місце. Над Порту підопічні Хаві мають перевагу в очних матчах, а у Шахтаря значно гірша загальна різниця голів.

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