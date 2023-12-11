Шахтар визначився зі списком гравців, які спробують вирвати у Порту путівку до плей-офф Ліги чемпіонів.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушіч везе до Португалії 28 гравців, серед яких четверо воротарів.

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Головна втрата – Юхим Конопля. Правий захисник Шахтаря не встиг відновитися від травми, яку отримав ще 24 листопада у матчі проти Полісся. Також у лазареті залишаються Дмитро Чигринський і Лассіна Траоре.

Нагадаємо, матч Порту – Шахтар відбудеться 13 грудня, початок о 22:00 за київським часом. "Гірникам" потрібна виключно перемога, а будь-який інший результат означатиме продовження боротьби у плей-офф Ліги Європи.

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