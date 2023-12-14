Іменитий суддя Мирослав Ступар прокоментував епізод з голом Данила Сікана в матчі між Порту та Шахтарем у шостому турі Ліги чемпіонів.

"Футболісти під час матчу підкорюються тільки свистку арбітра. Це – закон. Оскільки під час результативної атаки гостей свисток "мовчав", то це вже вина гравців Порту, що вони зупинилися, відреагувавши таким чином на фіксацію лайнсменом офсайду.

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Хоча господарі повинні бути в курсі, що лайнсмен підіймаючи прапорець сигналізує не їм, а арбітру, який приймає рішення зупиняти чи продовжувати гру. Дивно, що про це забули господарі, які на чолі з ветераном Пепе після справедливо зарахованого з допомогою VAR голу Сікана, хотіли влаштувати обструкцію суддівській бригаді. Все закінчилося очікувано: попередженнями за межами поля запасному воротареві Рамосу та головному тренеру Консейсау.

Чи безгрішним був, на відміну від свого помічника, арбітр з Румунії Ковач? Ні, він також допускав помилки, але вони не вплинули на підсумковий результат. Порту переміг Шахтар заслужено", – цитує Мирослава Ступара Sport.ua.

Нагадаємо, що "гірники" програли 3:5 "драконам". Шахтар у підсумку посів третє місце у групі та здобув путівку в Лігу Європи.

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