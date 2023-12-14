Именитый судья Мирослав Ступар прокомментировал эпизод с голом Даниила Сикана в матче между Порту и Шахтером в шестом туре Лиги чемпионов.

"Футболисты во время матча подчиняются только свистку арбитра. Это – закон. Поскольку во время результативной атаки гостей свисток "молчал", то это уже вина игроков Порту, что они остановились, отреагировав таким образом на фиксацию лайнсменом офсайда.

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Хотя хозяева должны быть в курсе, что лайнсмен, поднимая флажок, сигнализирует не им, а арбитру, который принимает решение – останавливать или продолжать игру. Странно, что об этом забыли хозяева, которые во главе с ветераном Пепе после справедливо засчитанного с помощью VAR гола Сикана, хотели устроить обструкцию судейской бригаде. Все закончилось ожидаемо: предупреждениями за пределами поля запасному вратарю Рамосу и главному тренеру Консейсау.

Безгрешен ли был, в отличие от своего помощника, арбитр из Румынии Ковач? Нет, он также допускал ошибки, но они не повлияли на итоговый результат. Порту победил Шахтер заслуженно", – цитирует Мирослава Ступара Sport.ua.

Напомним, что "горняки" проиграли 3:5 "драконам". Шахтер в итоге занял третье место в группе и получил путевку в Лигу Европы.

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