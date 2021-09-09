Польща та Англія розписали нічию в рамках відбору до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.

Перший тайм запам'ятався жорсткою боротьбою, але голів вболівальники не побачили. Головні події зустрічі відбулись по перерві. На 72-ій хвилині Кейн відкрив рахунок дальнім ударом – Щенсни почав стрибати надто пізно. Пікфорд ледь не відповів своєю помилкою. Під час виносу голкіпер Англії вліпив м'ячем у Свідерскі, але сам добіг до лінії воріт і врятував ситуацію.

Польща у компенсований час врятувала нічию з Англією

Кінцівка перетворилася на драму англійців і свято поляків. Вже у компенсований час Лєвандовскі точно подав на голову Шиманскі, а той довів стадіон до екстазу. 1:1 – підопічні Саутгейта втрачають перші очки в "ідеальному" відборі, але залишаються на вершині групи.