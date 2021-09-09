Польша и Англия расписали ничью в рамках отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Первый тайм запомнился жесткой борьбой, но голов болельщики не увидели. Главные события встречи произошли после перерыва. На 72-ой минуте Кейн открыл счет дальним ударом – Щенсны начал прыгать слишком поздно. Пикфорд едва не ответил своей ошибкой. Во время выноса голкипер Англии влепил мячом в Свидерски, но сам добежал до линии ворот и спас ситуацию.

Польша в компенсированное время вырвала ничью с Англией

Концовка превратилась в драму англичан и праздник поляков. Уже в компенсированное время Левандовски точно подал на голову Шимански, а тот довел стадион до экстаза. 1:1 – подопечные Саутгейта теряют первые очки в "идеальном" отборе, но остаются на вершине группы.