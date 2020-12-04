АЕК в дебюті зустрічі пропустив двічі, хоча й зумів відквитати один гол. Брагу це зовсім не розчарувало, а тому португальці ще до перерви повернули перевагу у два м'ячі. У другій половині зустрічі команди обмінялись голами, а фінальний свисток зафіксував перемогу Браги 4:2.

Ліга Європи: Мілан ефектним камбеком оформив вихід з групи, Брага здолала АЕК та залишила Зорю без плей-офф

Брага достроково вийшла у плей-офф Ліги Європи, забезпечивши собі мінімум 2 місце. На жаль, цей тріумф поховав шанси на плей-офф не лише АЕКа, за який грають Чигринський і Шахов, але й луганської Зорі. Вона, до слова, обіграла Лестер (1:0).