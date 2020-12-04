АЕК в дебюте встречи пропустил дважды, хотя и сумел отквитать один гол. Брагу это совсем не расстроило, а потому португальцы еще до перерыва вернули преимущество в два мяча. Во второй половине встречи команды обменялись голами, а финальный свисток зафиксировал победу Браги 4:2.

Лига Европы: Милан эффектным камбэком оформил выход из группы, Брага победила АЕК и лишила Зарю плей-офф

Брага досрочно вышла в плей-офф Лиги Европы, обеспечив себе минимум 2 место. К сожалению, этот триумф похоронил шансы на плей-офф не только АЕКа, за который играют Чигринский и Шахов, но и луганской Зари. Она, к слову, обыграла Лестер (1:0).