Пластун: Міг перейти в Гент ще взимку

Український захисник Ігор Пластун розповів деталі свого переходу з Лудогорця в Гент.

"Насправді, цей трансфер міг відбутися ще півроку тому. Гент вже давно робив спроби запросити мене в свою команду. Взимку не зрослося, але зараз вже все вийшло. Гент запропонував Лудогорцю за мене певну суму, вона влаштувала клуб, я також був готовий змінити клуб і в підсумку перехід відбувся.

У мене був ще рік контракту з болгарським клубом. Лудогорец хотів його продовжити. Переді мною стояв вибір: або залишитися в Болгарії, або прийняти новий виклик. Вирішив, що після двох років в Болгарії треба робити у футбольній кар'єрі новий крок, виходити із зони комфорту і йти назустріч новим випробуванням. Упевнений, що в чемпіонаті Бельгії у мене буде можливість для зростання. Гент - це великий клуб, який часто грає в єврокубках і бореться за високі місця. Виступати в такому клубі буде для мене великою честю. Хочеться виправдати покладені на мене надії.

Це дуже добре, що в Генті грає українець. У Лудогорца я був єдиним представником нашої країни. Тому, впевнений, в Бельгії в плані адаптації поруч з нашим земляком буде легше. Ми особисто з Романом поки ще не знайомі, але він уже привітав мене з переходом, спілкувалися по телефону", – розповів футболіст порталу Команда 1.

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