11 розгніваних аргентинців: вони не допоможуть Мессі на Мундіалі

"Футбол 24" називає альтернативний склад збірної Аргентини, який міг би "запалювати" у матчах ЧС-2018.

Мало хто згадує збірну Аргентини, коли мова заходить про головних фаворитів чемпіонату світу. Воно й не дивно: Альбіселесте тільки в останній момент завдяки генію Мессі таки здобули путівки в Росію. З моменту фіналу ЧС-2014 в аргентинському таборі панував безлад. І зараз, коли до старту турніру залишилося декілька днів, Аргентина вкотре зійшлася на думці – уся надія на десятого номера.

Франко Армані, Ніколас Тальяфіко, Едуардо Сальвіо, Маркос Акунья, Крістіан Павон та Максімільяно Меса. Для людей, які не цікавляться футболом поза межами топ-5 європейських ліг, ці імена та прізвища ні про що не говорять. Проте вони, як не дивно, фігурують в списку гравців, яких Хорхе Сампаолі бере з собою в Росію. На їхньому місці могли би бути набагато відоміші персонажі – гравці багатих клубів з більшими цифрами в контрактах і більшим досвідом виступів на високому рівні.

Херонімо Рульї

Ще донедавна був безальтернативним основним воротарем Реал Сосьєдада і реальним претендентом на статус основного в збірній. А станом на сьогодні – телеглядач. І звинувачувати у цьому може тільки себе.

Все зіпсували провальні відрізки в Прімері: Сосьєдад дуже багато пропускав і не в останню чергу "завдяки" помилкам 25-річного аргентинця. Дійшло до того, що баски придбали у Атлетіко Мігеля Анхеля Мойю, а Рульї впевнено і, мабуть, надовго присів на лавку.

Маттео Мусаккіо

Колишній віце-капітан та лідер оборони Вільярреала, маючи чимало варіантів, минулого літа став частиною амбіційного плану Мілана щодо повернення на італійську та європейську вершину. Один з перших трансферів нових власників "россонері", як і більшість, провалився з тріском. Не вписавшись в тактичні схеми Монтелли, аргентинець так і не отримав стабільної ігрової практики. З приходом Гаттузо ситуація не покращилася – довелося сидіти за спинами Бонуччі та Романьолі. Всього за один сезон Мусаккіо перетворився з гравця основної обойми збірної в лавочника середняка Серії А з туманними перспективами. Яскравий приклад того, як сукупність неправильних рішень може за короткий час загнати в глухий кут потенційно прекрасну кар’єру.

Жонатан Майдана

Знайоме ім’я, правда? Центральний захисник Рівер Плейт вже декілька сезонів проводить на дуже серйозному рівні. Колишній гравець Металіста неодноразово потрапляв у символічні збірні чемпіонату Аргентини та Кубка Лібертадорес, тож мав усі підстави розраховувати на місце, як мінімум, резервіста в заявці Сампаолі. Тренер вирішив по-іншому і взяв у команду свого вірного солдата – універсала Габі Меркадо. А Майдана, скоріш за все, вже так і не зіграє на Мундіалі.

Раміро Фунес Морі

Захисник Евертона лише наприкінці клубного сезону оговтався від травми коліна. Скрупульозна реабілітація, важкі тренування для відновлення кондицій, декілька матчів в АПЛ. Здавалося, один із найталановитіших захисників Аргентини зробив усе, щоб здійснити свою головну місію – поїхати на чемпіонат світу. Для Сампаолі цього виявилося замало – Фунес Морі став одним з тих, кого тренер вніс лише до розширеного списку.

Леандро Паредес

Минулого літа талановитий хавбек зробив одну з головних помилок у своїй кар’єрі: після кількох хороших сезонів в Італії поїхав на заробітки в Санкт-Петербург. Наплювавши на інтерес до своєї персони з боку сильних європейських клубів, Паредес став частиною провального проекту Газпрому на чолі з Роберто Манчіні. Аргентино-російська братва зайняла лише п’яте місце в тамтешній Прем’єр-лізі, а Паредеса визнали одним із найгірших трансферів сезону. Тепер ходять чутки, що футболіст благає свого агента якнайшвидше знайти йому команду в сильному чемпіонаті. Але охочих прихистити аргентинця поки не дуже багато.

Хав’єр Пасторе

Свого часу в Аргентині Пасторе пророкували велике майбутнє. В 2010-му Дієго Марадона взяв молодого гравця Палермо на чемпіонат світу в ПАР. Потім був перехід в ПСЖ, чемпіонства у Франції і регулярні проблиски геніальності. "Як на мене, найбільш креативним футболістом світу є Пасторе. Я ніколи не бачив гравця з таким пасом, як у нього", – говорив великий Ерік Кантона. Але останнім часом аргентинський художник отримує все менше ігрової практики в Парижі. Причини різні: травми, погана форма, несумісність з тактичними премудростями тренера. Навіть попри це і Тата Мартіно, і Едгардо Бауса постійно викликали його в збірну. Сампаолі – ні.

Пасторе засидівся в ПСЖ. Цієї зими була інформація про його можливий перехід в Інтер, який міг реанімувати кар'єру, але Ель Флако так і залишився сидіти на підміні зіркової плеяди Парижа.

Дієго Перотті

Один із найбільш креативних футболістів Роми, яка цього року серйозно пошуміла в Європі. Перотті – універсал. Може зіграти на обох флангах, а також під нападниками. Прекрасний пас, дриблінг, удар. Дуже дивно, що для гравця з такими характеристиками не знайшлося місця в списку Сампаолі. Складається враження, що Перотті став жертвою плану щодо популяризації чемпіонату Аргентини – його місце в заявці зайняв 25-річний Максімільяно Меса з Індепендьєнте.

Ерік Ламела

Ще один талановитий аргентинець, відсутність якого у списку важко пояснити. Ламела відновився після важкої травми і в Тоттенхемі отримував достатньо ігрової практики. Рівно стільки, щоб вийти на свій стабільно високий рівень і водночас не перевтомитися. Саме зараз Ерік міг би вийти на пік форми, але Сампаолі вирішив взяти в команду схожого за характеристиками гравця Боки Крістіана Павона.

Анхель Корреа

У сезоні, що минув, реактивний фланговий хавбек став невід’ємною частиною банди Дієго Сімеоне. Його самовідданість та пристрасть часто допомагали команді дотиснути непоступливого суперника. Анхеліто здатний обіграти суперника на кількох метрах, чудово відпрацювати у відборі, видати вражаючий кілометраж і завести своїх партнерів у потрібний момент. Одному з майбутніх вожаків Альбіселесте доведеться ще трохи почекати. Зараз вибір зроблений на користь Едуардо Сальвіо.

Лаутаро Мартінес

Найкращий молодий гравець минулого чемпіонату Аргентини днями за 25 мільйонів євро перейшов у міланський Інтер. У 2018-му Лаутаро забив за Расінг 16 голів у всіх турнірах і привернув увагу тренерів збірної. Сампаолі з трибун спостерігав, як молодий бомбардир оформлює хет-трики в матчах проти Уракана та Крузейро. Продемонструвавши гольове чуття, швидкість, дриблінг та вміння проявляти всі ці якості при різних тактичних схемах, Мартінес завоював прихильність аргентинських експертів та вболівальників. Сампаолі ж в останній момент відмовився від послуг форварда, віддавши перевагу більш іменитим та досвідченим гравцям.

Мауро Ікарді

Скільки вже всього написано і сказано про Ікарді та збірну Аргентини. Легенду про Ванду, Максі Лопеса та розлучника Мауро часто беруть за основу, пояснюючи відсутність капітана Інтера у списку Сампаолі. Мовляв, злий Мессі не хоче бачити такого непорядного персонажа в команді.

Вражаючий сезон (29 голів у 34 іграх в Серії А), чудова поточна форма, інтерес від європейських грандів – всього цього виявилося недостатньо, щоб поїхати на Мундіаль. Але якщо ви бачили ті нечисленні ігри Мауро у біло-блакитній футболці, то погодитесь, що він абсолютно непристосований до футболу Сампаолі. Вся атакувальна гра Інтера – знайти Ікарді в штрафному суперника. Навіси з флангів, розрізні паси, навіть виноси захисників, здебільшого, мають єдиного адресата. А у Сампаолі форвард повинен брати активну участь в комбінаційній грі, вміти віддати тонкий пас. У цих аспектах Ікарді явно поступається Ігуаїну та Агуеро. І як би там ЗМІ не ліпили з нього "нового Батістуту", до рівня легендарного бомбардира Ікарді ще дуже далеко.

До цієї команди могли потрапити, але не потрапили: Херман Песелья, Есекієль Гарай, Папу Гомес, Матіас Краневіттер, Лукас Аларіо, Енсо Перес, Хоакін Корреа, Франко Васкес, Гвідо Пісарро, Сантьяго Аскасібар, Хуліо Буффаріні, Ніколас Гайтан, Роберто Перейра, Есекієль Лавессі та Карлос Тевес.

Роман Нагірний, спеціально для "Футбол 24"

Прев’ю ЧС-2018, група D: Аргентина, Ісландія, Хорватія, Нігерія – все, що треба знати