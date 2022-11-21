Збірна Нідерландів розправилася з Сенегалом у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Збірна Нідерландів змогла дотиснути сенегальців наприкінці зустрічі та вирвати перемогу. Тим самим "ораньє" допомогла своєму головному тренеру Луї ван Галу з рекордом. Наставник команди вийшов на перше місце у рейтингу найуспішніших тренерів національної збірної Нідерландів. Він здобув на цій посаді 38 перемогу та обійшов Діка Адвоката.

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Найкращим гравцем зустрічі нідерландська преса визнала воротаря-дебютанта своєї команди Андріса Нопперта. Воротар Херенвена здійснив чотири порятунки власних воріт і цим дозволив своїм партнерам добути потрібний результат наприкінці зустрічі.

До того ж Серж Гакпо забив перший м'яч головою. Це було дуже несподівано, оскільки у чемпіонаті Нідерландів форвард ПСВ забив головою лише одного разу у 106 матчах.

Деві Классен забив свій м'яч на 90+9 хвилині. Якщо точніше, на 98:17. Це – другий найпізніший гол на ЧС з того часу, як ведеться подібна статистика (з 1966 року). Перший найпізніший гол на ЧС теж був забитий сьогодні, у матчі Англія – Іран (6:2).