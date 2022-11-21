Сборная Нидерландов расправилась с Сенегалом в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Сборная Нидерландов сумела дожать сенегальцев в конце встречи и вырвать победу. Тем самым "оранье" подсобила своему главному тренеру Луи ван Галу с рекордом. Наставник команды вышел на первое место в рейтинге самых успешных тренеров национальной сборной Нидерландов. Он добыл на этом посту 38 победу и обошел Дика Адвоката.

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Лучшим игроком встречи нидерландская пресса признала вратаря-дебютанта своей команды Андриса Нопперта. Вратарь Херенвена совершил четыре спасения собственных ворот и тем самым позволил своим партнёрам добыть нужный результат в конце встречи.

Причём Серж Гакпо забил первый мяч головой. Это было очень неожиданно, поскольку в чемпионате Нидерландов форвард ПСВ забил головой только однажды в 106 матчах.

Дэви Классен забил свой мяч на 90+9-й минуте. Если быть точнее, на 98:17. Это – второй самый поздний гол на ЧМ с тех пор, как ведётся подобная статистика (с 1966 года). Первый самый поздний гол на ЧМ тоже был забит сегодня, в матче Англия – Иран (6:2).