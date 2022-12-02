Південна Корея зустрічається з Португалією у матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022. Склади і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч Південна Корея – Португалія стартує о 17:00. Переглянути гру онлайн можна на сервісі MEGOGO (за наявності відповідної підписки) та Суспільному. Текстову онлайн-трансляцію Південна Корея – Португалія проведе "Футбол 24". Португалія вже у плей-офф. Аби запезпечити собі першу сходинку, залишилося виконати формальності. Південній Кореї для виходу в 1/8 фіналу потрібно обігрувати Португалію і сподіватися на мінімальну перемогу Уругваю в паралельному матчі.

Південна Корея – Португалія: анонс матчу ЧС-2022 – тренер проти своїх

Південна Корея: Кім Син Гю, Кім Мун Хван, Кім Ен Гвон, Квон Ген Вон, Кім Чжин Су, Чжон У Єн, Лі Чже Сон, Хван Ін Бом, Лі Кан Ін, Сон Хин Мін, Чжо Гю Сон

Португалія: Кошта, Канселу, Пепе, Сілва А., Далот, Нуньєш, Невеш, Жоау Маріу, Вітінья, Роналду, Орта