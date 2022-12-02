Южная Корея встречается с Португалией в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Южная Корея – Португалия стартует в 17:00. Просмотреть игру онлайн можно на сервисе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки) и Суспільному. Текстовую онлайн-трансляцию Южная Корея – Португалия проведет "Футбол 24". Португалия уже в плей-офф. Чтобы обеспечить себе первое место, осталось выполнить формальности. Южной Корее для выхода в 1/8 финала нужно обыгрывать Португалию и надеяться на минимальную победу Уругвая в параллельном матче.

Южная Корея – Португалия: анонс матча ЧМ-2022 – тренер против своих

Южная Корея: Ким Син Гю, Ким Мун Хван, Ким Эн Гвон, Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Йен, Ли Чже Сон, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин, Сон Хин Мин, Чжо Гю Сон

Португалия: Кошта, Канселу, Пепе, Силва А., Далот, Нуньеш, Невеш, Жоау Мариу, Витинья, Роналду, Орта