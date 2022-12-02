Португалія зустрічається з Південною Кореєю в рамках 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 3-й тур, група H

2 грудня, 17:00. Ель-Райян, стадіон Ед'юкейшн Сіті Стедіум

Головний арбітр: Факундо Тельйо (Аргентина)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Португалія вже гарантувала собі плей-офф і лише дивом може втратити перше місце в групі. Можливо, Фернанду Сантуш зважиться на ротацію, однак Роналду точно захоче знову вийти в стартовому складі. Кріш першим в історії забив на 5 чемпіонатах світу, але "ноу-тач" гол у ворота Уругваю йому не зарахували.

Португалія пробилася в 1/8 фіналу ЧС-2022: Бруну – герой, Роналду зробив гол у ворота Уругваю без дотику до м'яча

Найкращим португальцем на чемпіонаті світу залишається Бруну (2 голи + 2 асисти). Фернандеш зв'язує оборону та атаку, пришвидшує рух м'яча та організовує моменти з нічого. Завдяки йому команда дотиснула Гану та Уругвай. Португалія не демонструє в Катарі чогось фантастичного, проте майстерно здобуває результати.

Південна Корея у слабкій групі Н також виглядає пристойно. Після прісної гри з Уругваєм азійці розіграли яскравий поєдинок з Ганою, де завдали 16 ударів з меж штрафного. Камбек, щоправда, не вийшов. У Кореї лише одне очко в активі. Для виходу в 1/8 фіналу потрібно не просто обігрувати Португалію, а й сподіватися на мінімальну перемогу Уругваю в паралельному матчі.

Корейці мають успішний досвід протистояння Португалії на Мундіалі. У вирішальному матчі групи на ЧС-2002 вони мінімально обіграли європейців та пробилися в плей-офф. Єдиний гол забив Парк Джі Сун, а нинішній наставник збірної Південної Кореї – Паулу Бенту – тоді востаннє зіграв за Португалію.

Бенту проти батьківщини – додаткова інтрига. Паулу очолював рідну збірну перед Сантушем: дійшов до півфіналу Євро-2012, але осоромився на ЧС-2014. Дуже цікаво, який план він придумає проти прагматичної Португалії та Роналду зокрема. Хороші інструменти у вигляді дисциплінованих гравців у нього є.

Орієнтовні склади на матч Південна Корея – Португалія

Південна Корея: Кім Син Гю – Кім Мун Хван, Кім Мін Че, Кім Ен Гвон, Кім Чжин Су – Хван Ін Бом, Чонг Ву Йон – Квон Чхан Хун, Лі Кан Ін, Сон Хин Мін – Чо Ю Сун

Португалія: Кошта – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейро – Сілва, Невеш, Карвалью – Фернандеш – Феліш, Роналду

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

У Південної Кореї більше мотивації, а Португалії більше класу. Корейці здатні створити сенсацію, хоча навіть перемога команди Бенту не потягне на такий статус після вчорашнього шоку Іспанії та Німеччини. Очікуємо видовищного футболу. Азійці полетять вперед і спробують багато атакувати, а європейці отримають зручні умови для використання вільних зон.