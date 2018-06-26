"Найсумніше відео в житті" – одинокий Еллардайс їсть бургер, поки Англія розриває Панаму на ЧС-2018

Британські вболівальники в соцмережах активно обговорюють відео з екс-керманичем збірної Англії Семом Еллардайсом, який спостерігав за матчем національної команди на чемпіонаті світу-2018 проти Панами (6:1) в одному з пабів.

Досвідчений фахівець, одиноко сидячи в пабі, їв бургер і спостерігав за поєдинком англійської збірної проти панамців. Відео з Еллардайсом з'явилося в твіттері Man On.

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"Це найсумніше, що я бачив у своєму житті", – прокоментував ролик один із користувачів.

Нагадаємо, що Біг Сем очолив збірну Англії в липні 2016 року, перед стартом кваліфікації до ЧС-2018. Проте, під його керівництвом "Три леви" провели лише 1 матч. Футбольна асоціація змушена була звільнити Еллардайса після появи скандального відео, на якому він погодився взяти гроші від нібито азійських бізнесменів, які хотіли обійти трансферні вимоги в АПЛ.

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