"Намагаюсь відпрацьовувати штрафні удари. У цій грі вийшов такий момент: підійшов, пробив і забив.

Шахтар пообіцяв Соломону, що клуб попрощається з Тайсоном

Не скажу, що суперник був слабшим за попередніх двох (Лех та Лудогорець – прим. "Футбол 24"), просто ця команда грає у більш відкритий футбол, пресингує нас. Завдяки швидким контратакам нам вдалось перемогти.

Самопочуття після травми? Нога трохи болить, але не планую багато пропускати, оскільки до цього чимало не грав. Після кількох днів відпочинку вже нічого не болітиме", – поділився Корнієнко у післяматчевому коментарі прес-службі Шахтаря.

Зазначимо, що "гірники" розбили Сілекс (4:1) в останньому матчі на першому зимовому зборі.

Шахтар розгромив Сілекс і завершив перший збір – шедеври Корнієнка та Степаненка подарували дебютну перемогу в 2021 році