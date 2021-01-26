Защитник Шахтера Виктор Корниенко поделился мыслями о контрольном матче с Силексом, в котором отличился красивым забитым мячом.

"Стараюсь отрабатывать штрафные удары. В этой игре получился такой момент: подошел, ударил и забил.

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Не скажу, что соперник был слабее предыдущих двух (Лех и Лудогорец – прим. "Футбол 24"), просто эта команда играет в более открытый футбол, прессингует нас. Благодаря быстрым контратакам нам удалось победить.

Самочувствие после травмы? Нога немного болит, но не планирую много пропускать, поскольку до этого немало не играл. После нескольких дней отдыха уже ничего не будет болеть", – поделился Корниенко в послематчевом комментарии пресс-службе Шахтера.

Отметим, что "горняки" разбили Силекс (4:1) в последнем матче на первом зимнем сборе.

Шахтер разгромил Силекс и завершил первый сбор – шедевры Корниенко и Степаненко подарили дебютную победу в 2021 году