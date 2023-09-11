"Ми працюємо над реабілітацією, на це спрямовані усі наші лікарі, масажисти. Ми також отримуємо дані від системи GPS, яка розшифровує та розуміє фізичну форму гравців. Ключем до перемоги може стати те, що ми граємо вдома за підтримки вболівальників. І наша самовідданість буде не менш важливою, а також фактором удачі.

Петраков продовжує жорсткі розбірки з журналістами: "Люди сидять на дивані і кажуть, як потрібно зіграти"

Я задоволений грою своїх гравців та їхнім підходом до роботи. Хто буде капітаном за відсутності Вараздата Арояна? Завтра побачите. Раніше було інше правило, капітаном був футболіст, який найбільше зіграв матчів у збірній Вірменії, я запропонував його змінити, вони погодилися", – наводить слова Петракова офіційний сайт Федерації футболу Вірменії.

Додамо, що поєдинок проти Хорватії відбудеться вже сьогодні, 11 вересня, початок о 19:00. В обох команд наразі по 7 очок, але підопічні Петракова зіграли на гру більше.

Петраков драматично втратив "політичну" перемогу, Хорватія знищила Латвію: відбір Євро-2024