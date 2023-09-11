"Мы работаем над реабилитацией, на это направлены все наши врачи, массажисты. Мы также получаем данные от системы GPS, которая расшифровывает и понимает физическую форму игроков. Ключом к победе может стать то, что мы играем дома при поддержке болельщиков. И наша самоотверженность будет не менее важной, а также фактором удачи.

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Я доволен игрой своих игроков и их подходом к работе. Кто будет капитаном в отсутствие Вараздата Арояна? Завтра увидите. Раньше было другое правило, капитаном был футболист, который больше всего сыграл матчей в сборной Армении, я предложил его изменить, они согласились", – приводит слова Петракова официальный сайт Федерации футбола Армении.

Добавим, что поединок против Хорватии состоится уже сегодня, 11 сентября, начало в 19:00. У обеих команд пока по 7 очков, но подопечные Петракова сыграли на игру больше.

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