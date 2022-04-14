"Я дякую Збройним силам України за те, що вони роблять для нашої країни й всіх нас. Бажаю хлопцям якнайшвидшої перемоги.

Петраков назвав дату початку збору збірної України перед матчем з Шотландією

Зараз багато говорять про те, що на нашу армію чекає масштабна битва. Сподіваюся, що вони встоять, підуть у контрнаступ і звільнять нашу країну повністю. Якщо це станеться, то буде дуже добре для всієї нашої країни та людей", – сказав Петраков в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, 24 лютого Росія вторглася на наші території, однак ЗСУ дають гідний відсіч ворогу, вражаючи весь світ.

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