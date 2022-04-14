"Я благодарю Вооруженные силы Украины за то, что они делают для нашей страны и всех нас. Желаю ребятам скорейшей победы.

Петраков назвал дату начала сбора сборной Украины перед матчем с Шотландией

Сейчас много говорят о том, что нашей армии предстоит масштабное сражение. Надеюсь, что они устоят, пойдут в контрнаступление и освободят нашу страну полностью. Если это произойдет, то будет очень хорошо для всей нашей страны и людей", – сказал Петраков в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, 24 февраля Россия вторглась на наши территории, однако ВСУ дают достойный отпор врагу, удивляя весь мир.

Россия напала на Украину: сборная получила дату главного матча года, Динамо выгоняет лжеца и побеждает (LIVE)