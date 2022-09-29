Реванш не вдався! Збірна України не змогла поквитатися із Шотландією за минулотижневу ганьбу у Глазго. Нас влаштовувала перемога з будь-яким, навіть мінімальним рахунком, але у підсумку – нулі на табло.

Цьогоріч "синьо-жовті" пролетіли не лише повз чемпіонат світу, але й елітний дивізіон Ліги націй. Чому так сталось? Юрій Гаврищак і заступник головного редактора Футбол 24 Тарас Котів розібрались в усьому.

За підсумками Ліги націй 2022/23 підопічні Петракова посіли 2 сходинку у групі В1, через що опинились у третьому кошику під час жеребкування відбору Євро-2024.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася