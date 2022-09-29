Реванш не удался! Сборная Украины не смогла поквитаться с Шотландией за прошлонедельный позор в Глазго. Нас устраивала победа с любым, даже минимальным счетом, но в итоге – нули на табло.

В этом году "сине-желтые" пролетели не только мимо чемпионата мира, но и элитного дивизиона Лиги наций. Почему это произошло? Юрий Гаврищак и заместитель главного редактора Футбол 24 Тарас Котив разобрались во всем.

По итогам Лиги наций 2022/23 подопечные Петракова заняли 2 строчку в группе В1, из-за чего оказались в третьей корзине во время жеребьевки отбора Евро-2024.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася