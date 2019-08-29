Петраков: Предвидел, что после победы на молодежном чемпионате мира стану не нужен в Украине

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков рассказал об изменениях в своей жизни после победы на чемпионате мира U-20.

"Как изменилась жизнь после победы на чемпионате мира? Не в лучшую сторону однозначно. Завистников стало в десять раз больше. В нашей стране ничто не ценится. После чемпионата мира предполагал, что своей стране я буду не нужен. Так и произошло. Конечно, надеялся, что меня кто-то позовет, но я сейчас совершенно не востребован.

"Некоторые игроки не дотягивают до уровня сборной Украины U-17", – Петраков

Например, сербский специалист Велько Паунович, который победил с "молодежкой" в 2015 году, сразу же получил предложение от Чикаго Файр. Он до сих пор работает в МЛС. Но он знает языки – испанский, английский. И у него это было далеко не единственное приглашение. Меня же никто и никуда не приглашал. Агента у меня тоже нет.

Позвали бы меня куда-то, если бы я знал другие языки? Думаю, да. Поэтому молодым нашим специалистам я рекомендую учить английский. Без языка ты не тренер. Не можешь донести информацию футболистам. Без знания языка тренер теряет 60-70% своей привлекательности. Если тренер – мотиватор, он просто не сможет донести важную информацию до игроков. Через переводчика это все не то", – рассказал Петраков в интервью журналу Футбол.

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