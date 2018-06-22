Перу – Данія: післяматчева прес-конференція Гареки

Головний тренер збірної Перу Рікардо Гарека поділився враженнями від матчу проти збірної Данії.

"Ми грали проти дуже сильної команди. Володіли м'ячем і грали в свій футбол, як і Данія. У кожної команди свій стиль. Ми зробили все, щоб виграти і забити. Данія діяла дуже ефективно. Але мої гравці виклалися повністю. Результат відображає те, що відбувалося на полі.

Перу – Данія: післяматчева прес-конференція Аге Харейде

Сумно, що стільки наших уболівальників приїхало здалеку в Саранськ, і ми їх не порадували. Ось в цьому плані хоча б нічия була б справедливим підсумком.

Герреро? Я не можу пояснити, ми вирішили залишити його в запасі. Вирішили, так буде зручніше. Цей склад дуже зіграний. Не забувайте, що Паоло дуже важливий гравець, але він останнім приєднався до команди. Він дуже швидко рухався і відразу включився в гру.

Пенальті, який не реалізував Куева? У нього вистачить сил, щоб впоратися з цим. Думаю, він дуже швидко відійшов від цього неприємного випадку, він дуже сильний гравець і людина. Навіть в цій грі після незабитого пенальті він добре боровся за м'яч", – цитує наставника Sport24.