Перу – Данія: післяматчева прес-конференція Аге Харейде

Головний тренер збірної Данії Аге Харейде поділився враженнями від дебютного матчу його підопічних на чемпіонаті світу-2018 проти збірної Перу.

"Перу – сильна команда. Ми побачили, наскільки добре вони грають. Спочатку ми перевіряли їх. Після 10-ї хвилини ми заграли трохи краще, але не витисли з цього жодної переваги. Почали віддавати дальні передачі, а результату від цього не було.

ЧС-2018: Данія мінімально перемогла Перу

Хороший воротар – важлива річ у футболі. Шмейхель добре себе проявив. Він справжній акробат! Ноги неначе пружини. Каспер – один із найкращих голкіперів світу. Він здатен спіймати будь-який м'яч. І сьогодні він зіграв фантастично. Перуанці кинули проти нас усю команду. Вони настільки хотіли зрівняти рахунок, але Шмейхель добре відстояв. Добре відіграла вся оборона. Данія не пропускає п'ятий матч поспіль.

Відеопомічник арбітра повинен допомагати футболістам. Якщо система VAR використовується ефективно, то це непогано. Чув, що в Німеччині гра часто переривається відеоповторами. Але сьогодні такого не було. Та й підсумкове рішення було ухвалене вірно. Думаю, що VAR допомагає суддям.

Ми знали, що Перу – відмінна команда. Індивідуально вони грають чудово, комбінують. Їх ми поважаємо. Вони заслуговували більшого. Сьогодні пощастило нам. Можливо, Перу пощастить у наступному матчі", – цитує Харейде Sport24.ru.

Нагадаємо, що данці перемогли перуанців завдяки єдиному голу від Юсуфа Поульсена.