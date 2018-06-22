Перу – Дания: послематчевая пресс-конференция Гареки

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека поделился впечатлениями от матча против сборной Дании.

"Мы играли против очень сильной команды. Владели мячом и играли в свой футбол, как и Дания. У каждой команды свой стиль. Мы сделали все, чтобы выиграть и забить. Дания действовала очень эффективно. Но мои игроки выложились полностью. Результат отражает то, что происходило на поле.

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Печально, что столько наших болельщиков приехало издалека в Саранск, и мы их не порадовали. Вот в этом плане хотя бы ничья была бы справедливым итогом.

Герреро? Я не могу объяснить, мы решили оставить его в запасе. Решили, так будет удобнее. Этот состав очень сыгран. Не забывайте, что Паоло очень важный игрок, но он в последнее присоединился к команде. Он очень быстро двигался и сразу включился в игру.

Пенальти, который не реализовал Куэва? У него хватит сил, чтобы справиться с этим. Думаю, он очень быстро отошел от этого неприятного случая, он очень сильный игрок и человек. Даже в этой игре после незабитого пенальти он хорошо боролся за мяч", – цитирует наставника Sport24.