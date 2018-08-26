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Первая лига: СК Днепр-1 разбил Волынь, Ингулец и Горняк-Спорт продемонстрировали голевую феерию

21:28 116 Читати українською
Первая лига: СК Днепр-1 разбил Волынь, Ингулец и Горняк-Спорт продемонстрировали голевую феерию
СК Днепр-1

Состоялись матчи 6 тура Первой лиги чемпионата Украины.

СК Днепр-1 встречался с Волынью в матче за 1 место. Подопечные Михайленко забили команде из Луцка 5 голов и не пропустили ни одного. СК Днепр-1 догнал Волынь по очкам и опережает лучан по дополнительным показателям.

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Ингулец и Горняк-Спорт забили в матче на двоих 6 голов. Четырьмя отличились игроки Ингульца, Горняк-Спорт забил дважды. Прикарпатье минимально обыграло Рух, единственный гол в игре был забит на 3 минуте.

Чемпионат Украины. Первая лига. 6 тур

Прикарпатье – Рух – 1:0
Гол: Конкольняк, 3

Ингулец – Горняк-Спорт – 4:2
Голы: Акименко, 19, 25, 29, Пиднебенной, 64 – Кравчук, 2, Сикорский 35 (пен)

СК Днепр-1 – Волынь – 5:0
Голы: Чичиков, 32, Когут, 36, Башлай 59, Назаренко, 70, Полевой, 87.

Первая лига6 турИнгулец (Петрово)

Ингулец - Горняк-Спорт: Воскресенье 26 августа 2018

Ингулец
Матч окончен
4 : 2
Горняк-Спорт
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Прикарпатье Прикарпатье Ингулец - Горняк-Спорт Прикарпатье - Рух Винники СК Днепр-1 - Волынь Днепр Днепр Волынь Волынь Горняк-Спорт Горняк-Спорт Первая лига Ингулец Ингулец Рух Винники Рух Винники
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